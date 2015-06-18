Кудрин рассказал, что после его проверки убрали 40 генералов МВД

Как известно, в понедельник, 21 мая, президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. В связи с этим политик поделился планами по поводу предстоящей работы.

Так, Кудрин пообщался с журналистами и рассказал, то намерен придерживаться всех правил и готов даже усадить за решетку друзей и коллег, если это потребуется. Он рассказал, что в 90-х годах проводил проверки в МВД и Минобороне, результаты которых на тот момент держались в строжайшем секрете.

Кудрин отметил, что раз с того момента прошло уже достаточно времени, он может рассказать, чем закончилась проверка. По его словам, в результате проведенной работы, ему удалось добиться того, чтобы 40 генералов МВД сняли с занимаемой должности или понизили, все зависело от тяжести служебного нарушения.

Кудрин отметил, что у него уже есть опыт принятия жестких решений, потому ничего не помешает ему отправить за решетку даже друга или коллегу, если того потребуют обстоятельства и обязательства главы Счетной палаты.