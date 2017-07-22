В ЛНР сообщили о гибели украинских ВСУ при минировании

СМИ приводят информацию, которую в своем заявлении сообщил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко, украинские военные получили травмы и погибли во время «установки минных заграждений» в Новоалександровке. Происшествие случилось на территории «серой зоны».

Как рассказал Андрей Марочко, шесть украинских военных пострадали от взрывов мин. С его слов, силовики устанавливали минные заграждения, во время чего случился взрыв, от которого погибли два человека и еще четыре получили травмы.

Марочко отмечает, что инцидент случился в Новоалександровке – населенном пункте, который не захвачен боевиками республики. В Украине подтверждений или комментариев по данной информации не предоставлялось. Детали уточняются.