Песков сохранил интригу и не назвал дату прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообщался с журналистами. В ходе встречи ему был задан вопрос, когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным, однако Песков уклонился от прямого ответа.

Как всегда, на встрече с Дмитрием Песковым журналисты задали пресс-секретарю все интересующие их вопросы. На этот раз они заинтересовались, когда в нынешнем году пройдет прямая линия с Владимиром Путиным, однако пресс-секретарь только заинтриговал прессу. Он не стал называть точную дату, отметив, что сообщений о прямой линии поступит "своевременно".

Отметим, что ранее поступали сведения, что прямая линия с Путиным может пройти 7 июля, через несколько месяцев после инаугурации президента, однако Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать данную информацию.

Напомним, ранее Песков дал ответ на вопрос, что думают в Кремле по поводу публикации немецкого издания об "оскорбительном букете" Путина канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Пресс-секретарь отметил, что Кремль никак на это не реагирует, ведь в России подарить женщине цветы считается приятной традицией, а глава государства соблюдает только традиции страны и не обращает внимание на чье-то недовольство.