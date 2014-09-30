Болгария объяснила, почему отказывается закупать российские истребители

Несмотря на то, что Болгария продолжает производить ремонт самолетов МиГ в России, продолжать закупку истребителей российского производства она не может. Президент страны Румен Радев отметил, что Софии требуется полностью перестроиться на технику западного производства.

Таким образом глава Болгарии объяснил отказ страны закупать истребители у России. Он отметил, что в настоящий момент страна пытается модернизировать все имеющееся военное оборудование, а требования гласят, чтобы боевые самолеты нового типа закупались только у стран, входящих в состав ЕС и НАТО.

По его словам, именно этим и объясняется отказ закупать российские истребители МиГ. Несмотря на это, все советское оружие будет постоянно находиться в боевой готовности, а ремонт российской техники будет производиться на территории производителя.