В Госдуме не согласны с Bild, что букет Путина является оскорблением для Меркель

Как известно, 18 мая состоялись переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Политики встретились в Сочи, российский лидер приветствовал канцлера красивым букетом цветов и рукопожатием. Издание Bild по своему интерпретировало вежливость Путина, отметив, что для Меркель это является большим оскорбление, с чем не согласились в Госдуме.

Спикер Госдумы Ирина Яровая в резкой форме ответила немецким журналистам, отметив, что дарить цветы прекрасным женщинам - это жест вежливости и уважения, в этом нет ничего оскорбительного. По ее словам, Путин всего лишь приветствовал Меркель, а если любое проявление вежливости приравнивать к оскорблению, то вскоре в перечень "оскорблений" можно будет отнести такие обращения, как "госпожа" и "фрау".

Яровая заметила, что несмотря на то, что Меркель является политиком, ничто не отменяет того, что она - женщина, а дарить женщинам цветы - это прекрасная традиция. По словам сенатора Госдумы, статья немецких журналистов издания Bild, в которой они заявили, что попытка Путина показать свою вежливость выглядела оскорбительной для Меркель, говорит о том, что в мире уже давно затерялись эстетика и красота человеческих отношений.