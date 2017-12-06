Владимир Путин одобрил кандидатуру губернатора Ямала на пост главы Минприроды

18 мая стало известно о том, что новым главой Минприроды России станет губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Его кандидатуру Владимиру Путину предложил премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом рассказало ИА «СеверПресс».

Губернатором Ямала Дмитрий Кобылкин стал в 2010 году. В 2015 году он был переизбран в должности. При нем региональный бюджет направлял порядка 80% средств на социальные проекты. Дмитрий Кобылкин также стал тем человеком, который способствовал бурному развитию Арктики. Речь идет о строительстве морского порта Сабетта и запуске первой очереди завода «Ямал СПГ». Также губернатор курировал реализацию стратегического проекта «Северный широтный ход», который позволит объединить Ямал и большую землю.

При Дмитрии Кобылкине в ЯНАО был запущен в реализацию проект «Комфортная городская среда». Граждане переселяются в новые многоэтажки из ветхого и аварийного жилья, строятся высокотехнологичные дороги.