Новым президентом Венесуэлы стал Николас Мадуро

За Мадуро проголосовали более 5,8 миллионов граждан Венесуэлы. Такие данные передает Тибисай Лусена, руководитель Национального избирательного совета.

СМИ стали известны результаты голосования на выборах президента в Венесуэле. Источник сообщает, что по предварительным подсчетам, наибольшее количество голосов собрал Николас Мадуро. Таким образом, он был переизбран на второй срок.

Выводы были сделаны после того, как оказалось, что не обработаны из всех лишь 10% бюллетеней. Из всех явившихся на мероприятие в разных уголках страны, Мадуро собрал голоса 68% из них.

Николас Мадуро являлся законным президентом государства с 19 апреля 2013 года. До этого его деятельность также была связана с политикой. Он был министром иностранных дел правительства Уго Чавеса, а также премьер-министром.