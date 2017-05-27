Хилари Клинтон принесла на выступление в Йельском университете шапку-ушанку с советской кокардой

Со словами «Если ты не можешь их победить, вступай в их ряды» Клинтон показала всем гостям выпускного в Йельском университете черную шапку, на которой были прикреплены звезда, серп и молот. Таким жестом, утверждают СМИ, женщина-политик рассказала о попытке одержать победу над Россией.

На выпускной церемонии в Йельском университете существует старая традиция – всем присутствующим на данном мероприятии нужно надевать головные уборы, которые могут быть весьма странными. Экс-кандидат в президенты США Хилари Клинтон, приглашенная на выпускной, взяла с собой шапку-ушанку с советской кокардой.

Помимо слов о «невозможности их победить», Клинтон высказалась о своем поражении на президентских выборах. Женщина-политик заявила, что и сейчас она продолжает анализировать причины, которые привели ее к проигрышу.

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Клинтон также отметила, что испытывает чувство сожаления, понимая свои совершенные ошибки. Помимо этого, она указала на понимание случившегося на «диких» выборах, так как оно может помочь в защите американской демократии.