Военные силы России с 21 по 24 мая проведут инспекцию в Испании и Швеции

В рамках Венского документа российская группа инспекторов будет проводить проверку на территории Испании и Швеции, чтобы удостоверится в достоверности информации, которую получает Министерство обороны России от этих государств. В основном проверка затронет формирование и военные части вооруженных сил в этих государствах, кроме того они проверят военные учения на территории вышеупомянутых стран.

Сергей Рыжков рассказал о том, что запланированная проверку проведут для того, чтобы определить масштабы того, какая военная деятельность осуществляется в пределах этих районов или подтвердить ее отсутствие. И в Испании, и в Швеции площадь инспекции будет захватывать примерно 16 000 квадратных километров. В ходе инспекции российские инспекторы смогут посетить учебные районы и полигоны.

Кроме того у них будет доступ к информации о том, какие формирования и воинские части вооруженных сил находятся в указанном районе. Помимо этого, у инспекторов так же будет возможность получить информацию о войсковых учениях «Отважная рысь-2018», которые проводятся в Испании и военных учениях «VARELD 2018», которые проводятся на территории Швеции.