Два наиболее влиятельных политика в мире протаптывают дорогу к двери Путина

Президент Российской Федерации в последнее время часто видится с лидерами Германии и Франции. Совсем недавно для встречи с Путиным Россию посетила Ангела Меркель, а на следующей неделе российский президент планирует встретиться с Эммануэлем Макроном, который приедет в Санкт-Петербург. В связи с этим Владимиру Путину советуют наслаждаться моментом, потому что два наиболее влиятельных политика в мире протаптывают дорогу к его двери.

Специалисты считают, что визиты Меркель и Макрона – это наглядный пример того, что, возможно, в плане дипломатических переговоров Россия улучшила свое влияние. Вероятней всего, на это повлияло решение Дональда Трампа отказаться от сделки с Ираном.

На сегодняшний день у Путина и Меркель имеются совместные планы на счет иранского соглашения, а также противостояние давлению со стороны Америки по «Северному потоку – 2». По словам Макрона, он намерен приехать в Россию, чтобы обсудить с Путиным совпадение интересов Франции и России. Сейчас президент России Владимир Путин имеет возможность доказать иностранным коллегам, что он как партнер подойдет им лучше чем Дональд Трамп, показавший неуважительное отношение к традиционным союзам.