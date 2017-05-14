Дональд Трамп назвал супругу другим именем

Недавно первая леди США вернулась домой после того, как перенесла операцию на почках. В своем твиттере президент страны Дональд Трам ошибся, когда писал имя своей жены.

Пользователи социальных сетей тут же заметили конфуз Дональда Трампа. В своей записи в твиттере он написал, что первая леди наконец вернулась домой. Он подчеркнул, что чувствует она себя хорошо. Однако всем бросилось в глаза, что Меланью супруг назвал Мелани. За короткое время об ошибке Трампа стали рассказывать все активные пользователи твиттер, после чего запись со страницы все же исчезла и была заменена на правильную с корректно написанным именем первой леди.

Напомним, что недавно Администрация социального обеспечения поделилась списком самых распространенных имен в США. Выяснилось, что в последнее время многие родители стали называть своих дочерей именем первой леди. Вот только имя Дональд стало падать в рейтинге после того, как Трамп стал президентом. К слову, в начале 21 века это имя было очень популярно среди американцев.