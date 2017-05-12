Споры с Грецией привели к возможному переименованию Македонии

Премьер-министр Македонии Зоран Заев сделал заявление о том, что государство в скором времени, возможно, будет называться по-другому. Республика Илинденская Македония – к такому варианту пришёл глава правительства во время переговоров в Софии с политиком Алексисом Ципрасом.

Предшествующее название связано с восстанием Илинден против Османской империи в прошлом веке, которое началось в Ильин день, и теперь его положено считать главным праздником в Македонии.

Такой вопрос возник довольно давно, в ходе разногласий с Грецией, которая имеет свою область Македонию и настаивает на изменении названия соседнего государства, так как это всегда вызывает путаницу. Афины и Скопье спорят по этому поводу уже больше 25 лет, в связи, с чем Македония не может вступить в Евросоюз и НАТО. Название, которое выбрали политики, будет введено после референдума, но не сразу, сообщил премьер Македонии.