Сергей Лавров отменил визиты в Аргентину и Кубу из-за формирования нового Кабмина

Глава ведомства не сможет посетить указанные страны, как было запланировано ранее. Так 19 мая уведомила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Сергею Лаврову придется остаться в Москве из-за процессов, возникших в связи с вновь сформированным правительством России. Он по прежнему занимает должность руководителя МИД и должен присутствовать на серии мероприятий Кабинета министров.

Политические изменения в Российской Федерацией помешают главе дипломатического ведомства прибыть в столицу Аргентины, Буэнос-Айрес, и побывать на заседании "Большой двадцатки" стран. В МИД сообщили, что российскую сторону будет представлять заместитель Сергея Лаврова. Про Кубу представитель ведомства не сказал ничего.

Как писала "Версия", в пятницу Дмитрий Медведев передал Владимиру Путину перечень кандидатур на должности в новом правительстве. Президент России полностью поддержал выбор премьер-министра и оперативно подписал указы назначения чиновников на должности. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова отметила, что первое заседание обновленного Кабинета Министров должно состояться с началом грядущей недели. Политики стремятся успеть до начала Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Его откроют 24 мая.