Партия Навального теперь будет называться "Россия будущего"

СМИ стало известно о том, какое новое название получила партия оппозиционного политика Алексея Навального. Так, новое название выбирали на съезде партии в Москве, в котором приняли участие 124 делегата из 60 российских субъектов.

В субботу, 19 мая, партия Алексея Навального получила свое новое название "Россия будущего". Данное решение принимали без участия самого оппозиционного политика, так как он в настоящий момент пребывает под арестом и никак не смог почтить съезд своим присутствием. Отмечается, что помимо нового названия, делегаты утвердили устав партии, а также приняли решение о том, что в регионах будут создаваться отдельные штабы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Алексей Навальный получил 30 суток ареста за организацию несанкционированного митинга "Он вам не царь", который прошел в Москве 5 мая 2018 года.