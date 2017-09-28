Захар Прилепин поблагодарил неграмотного Яроша за сообщение об убийцах "Мамая"

Такое обращение писатель из России разместил на своей странице в Facebook. Известно, что россиянин участвует в конфликте на Донбассе на стороне донецкого ополчения.

Он обратил внимание, что лидер радикальной украинской организации "Правый сектор*" написал в соцсетях позывные людей, которые ликвидировали уроженца Осетии Олега Мамиева, руководившего батальоном "Пятнашками". В непризнанной ДНР его именовали "Мамаем".

Ранее Дмитрий Ярош выложил в социальной сети пост, что к убийству Мамая причастны комбат "Черный", командир роты "Рэмбо" и солдат под позывным "Кипиш". В публикации украинский политик сказал этим людям "спасибо" за качественно выполненную "работу". В настоящее время это сообщение на Facebook недоступно для просмотра.

Захар Прилепин пожурил автора за неграмотность из-за неправильного написания позывных. Однако поблагодарил "товарища прапорщика" за ценную информацию. Ополченец отметил, что вместе с товарищами как раз намеревались выяснять личности ликвидаторов. Получилось, что Дмитрий Ярош оказал им полезную услугу.

С Захаром Прилепиным побеседовал журналист издания "РБК". По словам писателя, данные от главы "Правого сектора*" являются правдой. Он назвал Дмитрия Яроша "серьезным человеком" и отметил, что украинцы не опасаются за свою безопасность, а потому не стесняются своих поступков.