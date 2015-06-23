В Перу представители власти предлагают кастрировать педофилов

В Перу представители парламента рассматривают законопроект о кастрации педофилов. Речь идет о тех, кто насиловал детей в возрасте до 14 лет.

В результате первого чтения этого законопроекта 67 политиков поддержали такое решение, еще 23 - воздержались, а только 7 человек оказались против. Мартин Вискарра, президент Перу, подчеркнул, что решение окончательно не будет одобрено, пока в парламенте подробно его не изучат. Сильвия Пессах, министр здравоохранения страны, подтвердила, что сейчас изучаются все нужные данные и предложение изучается в рамках исследований научных деятелей. Скоро состоится уже второе чтение нового законопроекта.

Напомним, недавно в Москве появился маньяк, который носит нож в газете. О нем сотрудникам полиции доложила женщина, которая чуть не пострадала. По ее словам, мужчина заманил ее в кусты и сказал, что ему нужно ее изнасиловать. Полицейские полагают, что это может быть пациент местной психиатрической больницы. Сейчас составляют фоторобот подозреваемого и начинают его розыск.