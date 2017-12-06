В Днепре Петр Порошенко назвал украинцев лучшей нацией

В Днепре на празднике в честь Дня вышиванки президент Украины Петр Порошенко назвал украинцев лучшей нацией.

В Днепре 17 мая состоялся флешмоб в честь Дня вышиванки. На празднике присутствовал президент Украины Петр Порошенко. В своей речи он подчеркнул, что вышиванку можно ставить в ряд с другими государственными символами (герб, флаг и гимн страны). Петр Алексеевич вспомнил песню о вышиванке "Два кольори", за которую люди шли в тюрьму. Также он заявил, что город Днепр - это форпост, который не дал разразится яду сепаратизма, а украинцев он назвал лучшей нацией, которую ничто не расколет.

Напомним, что День вышиванки празднуют с 2003 года. Это была идея украинской студентки. У нее в группе был молодой человек, который все время носил элемент национальной одежды. Девушка предложила, чтобы жители страны выбрали один день, когда все надевали вышиванки. Праздник отмечают каждый год в третий четверг мая.