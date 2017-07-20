Эксперты: Нападение на Россию обернется для противника полным кошмаром

Эксперты из Швеции пришли к выводу, что для стран, которые попытаются напасть на Россию, данная попытка обернется полным кошмаром. На пользу "хозяевам" в этом плане играют и неблагоприятные климатические условия, и природный ландшафт.

Как рассказали шведские эксперты, в мире существует несколько стран, на которые не рекомендуется нападать. В их число вошли Россия, Швейцария и Новая Зеландия. Так, основная сложность военных действий на территории России заключается в неблагоприятных погодных условиях, начиная от сильных морозов и заканчивая невыносимой жарой, а также в природном ландшафте.

Противнику российского государства будет крайне сложно ориентироваться на местности, в частности из-за того, что страна просто пестрит голыми горами, непроходимыми топкими болотами, мерзлой тундрой, бурными реками и огромными лесами. Так как военнослужащие РФ уже давно привыкли к таким условиям, противникам будет непросто и победить в войне на территории России у них не выйдет.