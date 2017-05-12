Трамп возмущен, из-за неверной интерпретации его слов об иммигрантах

16 мая 2018 года в Белом доме прошла встреча чиновников, на которой присутствовал и президент Соединенных Штатов Америки. Их дискуссионное собрание касалось темы о миграционном законодательстве. На этой встрече Дональд Трамп заявил о том, что имеет полное право называть «животными» иммигрантов из группы MS-13, которых считают криминальными элементами. Члены этой группировки уже не раз обвинялись в изнасилованиях, расправах и убийствах.

Однако СМИ исказили слова президента США, обобщив и сказав о том, что «животными» он назвал в целом всех иммигрантов. Дональд Трамп поспешил объяснить, что это не так. На своей официальной странице в социальной сети Twitter Трамп выложил запись, в которой говорит о том, что он не был намерен оскорблять американских иммигрантов. В своей фразе о «животных» он говорил только о членах преступной банды MS-13, а фальшивые журналистские издания снова перефразировали его слова и раздули большой скандал.

К слову, из-за журналистской «утки» Трампа обвинили в том, что его высказывания об иммигрантах являются абсолютно неприемлемыми и очень сильно оскорбляют иммигрантов, которые на данный момент проживают в Америке.