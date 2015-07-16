Путин обещает продолжить транзит газа через Украину при экономической выгоде

После запуска трубопровода "Северный поток-2" Россия продолжит гнать газ транзитом через Украину, если проект будет экономически выгодным. Так 18 мая сообщил глава РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи совместно с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По словам российского президента, новый газопровод не подразумевает остановку транзита через украинскую систему. Транзитные поставки продолжатся, если такой формат предоставит экономические обоснования для всех сторон. Владимир Путин подчеркнул, что "Северный поток-2" является исключительно экономическим проектом.

Подобную концепцию разделила и Ангела Меркель. Но, помимо экономического, политики Германии видят и другие факторы. В этих условиях нужно добиться для Украины гарантий сохранения статуса транзитного государства. Канцлер добавила, что этот момент является стратегическим. Поэтому Германия намерена вмешаться и оказать содействие участникам процесса по достижению взаимовыгодных соглашений.