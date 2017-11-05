«Чистая органика»: США на Ближнем Востоке тайно тестируют робота-трупоеда

В доказательство к этому СМИ публикуют ролик, который появился на YouTube-канале Secure Team. Как сообщают авторы видео, разработкой робота, который перерабатывает органику и может использовать для этого трупы, специалисты занялись еще 10 лет назад.

По данным западных СМИ, ВВС США могут проводить тайное тестирование робота-трупоеда. Якобы, на территории Ближнего Востока проходит испытание робота, который перерабатывает органику, «не брезгуя» человеческими трупами. На YouTube сообщается, что робота разрабатывали специалисты их Агентства по перспективным исследованиям в области обороны.

Изначально, разработчики создали машину, которая собирает органические отходы, растения и древесину. Однако, в ходе испытаний оказалось, что робот может «поглощать» еще и трупы, принимая их за органику.

[media=https://youtu.be/E8nQ_cngXdk]

Данный факт, утверждает автор расследования Тайлер Глокнер, не смутил разработчиков. Они попросту засекретили испытания и стали тестировать робота в качестве трупоеда, который будет собирать останки человеческих тел на поле боя. Глокнер уверен, что робота-трупоеда «по-тихому» испытывают на полях боя в странах Ближнего Востока. Информация выглядит не совсем достоверной, но многие пользователи уже заинтересовались таинственным роботом и стали предполагать, что он может иметь реальную пользу.