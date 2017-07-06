Меркель намерена обсудить с Порошенко ситуацию с Вышинским

Ангела Меркель планирует поговорить с президентом Украины Петром Порошенко по поводу ситуации с преследованием журналиста Кирилла Вышинского. Такое намерение канцлер ФРГ выразила 18 мая в Сочи на пресс-конференции с главой РФ Владимиром Путиным.

Обсуждая вопрос о деле руководителя "РИА Новости Украина", задержанного украинскими правоохранителями, Ангела Меркель упомянула запланированный разговор с украинским президентом. В личной беседе она намерена рассказать Петру Порошенко о результатах своей поездки в Сочи и обязательно затронуть тему Кирилла Вышинского. Немецкий политик добавила, что совместное мероприятие с Владимиром Путиным она желает использовать ещё и в качестве платформы для обсуждения проблем, которые испытывают современные журналисты. Как в других странах, так и в России.

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного редактора Кирилла Вышинского. Его заподозрили в государственной измене. После этого правоохранители начали обыскивать помещения киевской штаб-квартиры "РИА Новости Украина" и жилье некоторых сотрудников. По заявлению СБУ, это и другие СМИ используются Россией для ведения гибридной войны против Украины.