В Госдуме готовят законопроект о реновации жилья по всей России

Такой новостью во время форума «Среда для жизни» в Калининграде поделилась Галина Хованская, которая является главой комитета Госдумы по жилищной политике. Помимо этого, закон о реновациях может получить расширение, что позволит не только пускать под снос старые дома, но и заниматься их реконструкцией.

Как сообщила Хованская, в Госдуме занимаются подготовкой законопроекта о реновации, которая коснется всей России. Данный проект по расширению реновации уже на следующей неделе могут вынести на рассмотрение. Однако, утверждает Хованская, перед обсуждением законопроекта необходимо внести в Градостроительный кодекс и в Кодекс административных правонарушений ряд поправок. Таки поправки нужны во избежание нарушений норм градостроения и для того, чтобы избежать нарушения прав нанимателей жилья, которые могут быть затронуты в процессе реновации.

Также сообщается, что реновация может получить еще одну особенность. Вместо сноса в скором времени может применяться и другой метод по избавлению от старых домов. Предполагается, что в закон о реновации может быть включена возможность реконструировать здания. Такой метод поможет гражданам сократить свои затраты на оплату коммунальных услуг. По словам Хованской, реконструкция домов снизит расходы жильцов на 30-40%.