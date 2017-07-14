Путин назначил новый состав Кабинета министров РФ

Владимир Путин подписал президентские указы о назначении новых сотрудников Кабинета министров РФ. 18 мая пресс-служба Кремля разместила документы на своем сайте.

Российский президента полностью поддержал выбор премьер-министра. Дмитрий Медведев некоторое время назад подал Владимиру Путину список кандидатов, которых посчитал достойными занять должности в новом правительстве. Премьер подчеркнул, что все предложенные люди обладают внушительным опытом управления и успели показать свои возможности на более низких постах.

Максим Орешкин остался в кресле министра экономического развития, Денис Мантуров - промышленности, Ольга Васильева - просвещения, Максим Топилин - труда и соцзащиты, Александр Новак - энергетики, Павел Колобков - спорта, Владимир Мединский - культуры, Вероника Скворцова - здравоохранения, Сергей Лавров - иностранных дел, Александр Коновалов - юстиции, Владимир Колокольцев - внутренних дел, Сергей Шойгу - обороны. При этом новые для себя должности заняли 14 человек. Из них - 9 министров и 5 вице-премьеров. Евгений Дитрих будет решать проблемы транспорта, Дмитрий Патрушев - аграриев, Дмитрий Кобылкин - экологии и природных ресурсов, Владимир Якушев - строительства, Константин Носков - цифровых технологий, Михаил Котюков - науки, Александр Козлов - Дальнего Востока, Евгений Зиничев - чрезвычайных ситуаций, а Сергей Чеботарев - Северного Кавказа).

Татьяна Голикова впервые стала вице-министром по социальной политике. "Версия" писала раньше, что Владимир Путин ради этого досрочно уволил её с поста главы Счетной палаты РФ. Во время прощальной речи чиновник расплакалась из благодарности к своим коллегам по ведомству.