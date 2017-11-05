Американским конгрессменам хотят запретить ночевать в офисах

Вчера, 17 мая, группой конгрессменов-демократов был представлен новый законопроект, который запрещает законодателям США оставаться на ночь в офисах. Как объяснил Бенни Томпсон, который стал инициатором этого законопроекта, конгрессмены из Вашингтона уже привыкли к тому, что ночью их офис превращается в своего рода жилье.

В свою защиту конгрессмены рассказали о том, что жилье в американской столице им не по карману, поэтому они просто вынуждены спать в офисе. На это заявление Томпсон также отреагировал и предложил свои условия, на которых конгрессмены будут получать налоговую льготу, которая оплатит все расходы на их жилье в то время, когда они находятся в Вашингтоне по работе.

Однако многие не были согласны с новым законопроектом. В частности, Пол Райан, который на протяжении 10 лет остается на ночь в своем офисе, когда пребывает в Вашингтоне. Республиканец высказал свое мнение о том, что практически невозможно оплатить проживание всех законодателей, находящихся в Вашингтоне, поэтому он намерен выступать против этого законопроекта.

Отмечается также, что кроме Райана еще несколько десятков законодателей сами признались в том, что им приходится ночевать в офисе из-за отсутствия жилья, которое пришлось бы им по карману.