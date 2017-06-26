"Ищут рынки сбыта": в Германии объяснили недовольство США "Северным потоком-2"

США противодействуют строительству "Северного потока-2" из-за стремления выйти на новые рынки сбыта своей продукции. Такое мнение выразил глава германского министерства экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Чиновник выступил на телеканале ARD. Он уверен, что американцы попросту желают расширить импорт своего топлива в страны Европы. Министр добавил: власти Германии понимают такие мотивы и готовы помочь упростить процесс транспортировки газа из США в их страну.

Однако сейчас сжиженный газ из Америки европейцам обходится намного дороже чем тот, который гонят по трубам из России. Петер Альтмайер обратил внимание, что если США начнут ставить свои экономические приоритеты выше других стран, то в Европе начнут поступать точно так же.