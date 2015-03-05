СМИ: Контакты США и КНДР состоялись благодаря вмешательству бывшего резидента ЦРУ в Сеуле

Источник утверждает, что именно кадровый сотрудник ЦРУ Эндрю Ким, который является этническим корейцем, проложил дорогу к диалогу между странами. Такие данные передает токийское издание Asahi, ссылаясь на своих информаторов в Белом доме и Государственном департаменте США.

Контакты США и КНДР состоялись благодаря вмешательству бывшего резидента ЦРУ в Сеуле Эндрю Кима, считают в Asahi. В доказательство издание приводит некоторые факты, которые могут подтверждать эту теорию. Так, по его данным, Ким находится на постоянной работе в ЦРУ уже около 25 лет. За это время он побывал как разведчик в Японии и Южной Корее. Восемь лет назад ему поручили наладить диалог с правительством КНДР, и, как показывают настоящие события, он смог это сделать.

Резидент ЦРУ присутствовал на открытии Олимпиады в Пхёнчхане и именно там попытался провести переговоры с представителями руководства Северной Кореи. После он продолжил работать над этим в Китае, где присутствовал президент КНДР Ким Чен Ын. Именно после этого события в страну поехал госсекретарь США Майкл Помпео. Вместе с ним тогда отправился и Эндрю Ким. Таким образом, в СМИ считают, что именно он сыграл ключевую роль в построении отношений между Америкой и Северной Кореей.