Журналист Роган: Климкин поддержал призывы о взорвать Крымский мост

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал призывы о взрыве Крымского моста. Автор идеи, журналист из США Том Роган, 17 мая рассказал об этом на странице в Twitter.

Инициатор диверсии пишет, что накануне тепло пообщался с главой украинского МИД. Чиновник заявил, что жители Украины выступают в поддержку скандальной статьи. В связи с этим Павел Климкин пообещал помочь Тому Рогану в случае, если власти России предпримут попытку лишить его свободы в колонии особого режима под названием "Черный дельфин". Американец подчеркнул, что беседа получилась приятной и сопровождалась шутками.

15 мая в электронном издании Washington Examiner появился материал за авторством Тома Рогана. Журналист написал, что Украине стоит подорвать структурные элементы недавно открытого моста через Керченский пролив. Он предположил, что в Киеве найдутся ресурсы для нанесения авиационного удара, который сможет временно нарушить работу объекта. Днем позже сотрудники Следственного комитета России завели против Тома Рогана уголовное дело.