Расширяя присутствие: Минобороны РФ направит в Арктику бомбардировщики Ту-160

Военное руководство России продолжит расширять свое присутствие на планете и вскоре отправит сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 в арктический Анадырь. Так заявил Сергей Кобылаш, командующий Дальней авиацией ВКС.

Анадырь является самым восточным российским городом и располагается на Чукотском полуострове. Во время интервью генерал-лейтенант отметил, что до конца 2018 года стратегические ракетоносцы должны приземлиться на местном аэродроме. В дальнейшем Ту-160 поставят на стражу безопасности границы России вблизи арктических вод.

Сергей Кобылаш добавил, что в настоящее время Арктика представляет стратегический интерес для российской армии. Именно поэтому военные развивают в этом регионе аэродромы и тестируют новую технику. В 2017 Анадырь впервые посетили самолеты Ту-22М3, которые также сели в Воркуте. По словам командующего, в рамках освоения Арктики, модернизируется авиабаза в Энгельсе. На объекте уже заменили покрытие взлетно-посадочной полосы и возвели топливозаправочную станцию.

Всё это Сергей Кобылаш рассказал журналистам армейской газеты "Красная звезда" после разговора с Николаем Патрушевым, который занимает должность секретаря Совета безопасности. 16 мая они обговорили вопросы по развитию инфраструктуры, воздушном сдерживание и борьбе с терроризмом. Командующий отметил, что российские пилоты уже летали на стратегических самолетах к экваториальной зоне Индонезии. Это хорошо свидетельствует о расширении перечня задач и диапазона регионов, которые Россия стремится оберегать.