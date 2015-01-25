ВВС США извинились за шутку о звуковой иллюзии и террористах

Речь идет об аудиозаписи, на которой одни люди могут услышать laurel «лорел», а другие – yanny «йени». ВВС США шутили о том, что талибы* скорее услышат эти слова, чем звук пулеметной стрельбы. В своем Twitter американские военные написали шутку, которая коснулась наступления талибов* на город Фарах в Афганистане. Для отражения данного наступления США отправили штурмовики А-10.

В своем аккаунте в соцсети военные писали, что боевики скорее могут услышать laurel или yanny, чем BRRRT, что подразумевает звуки от пулеметной стрельбы со штурмовиков.

После этого в Сети на ВВС США обрушилось много критики. В итоге, американские военные разместили новый пост, в котором сообщается, что они приносит свои извинения за предыдущий твит, который касался штурмовиков А-10. Свой пост они назвали «шуткой в плохом вкусе». Также сообщается, что по факту данного инцидента ВВС США уже проводят проверку.

Пост с шуткой о звуковой иллюзии был удален. Пользователи считают, что данный твит был циничным.