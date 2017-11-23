Всё идет по плану: Путин призвал военных сохранять темпы переоснащения российской армии

17 мая Владимир Путин подчеркнул необходимость сохранять достигнутый темп по оперативному переоснащению российской армии и флота, согласно Гособоронзаказу. Такой призыв он озвучил для военных на собрании в Сочи.

Президент России отметил высокие темпы, которые оборонной промышленности уже удалось достигнуть за несколько последних лет. Однако за изготовителями по прежнему закреплена высокая ответственность по соблюдению сроков производства оружия и техники, а также их поставок по утвержденному Гособоронзаказом графику.

Владимир Путин добавил, что в 2018 году исполнителям предстоит продолжить заменять зенитно-ракетные комплексы на более современные С-400 и "Панцырь-С". В связи с этим глава государства попросил руководство ВКС и ОПК до конца дня доложить об успехах в авиационной и ракетно-космической сфере: соблюдается ли план.

Помимо этого, Владимир Путин обратился к присутствующим с требованием рационально использовать финансы, которые Министерство обороны выделило на выполнение заказа. По информации президента, сумма составляет 1,5 триллиона рублей и требует максимально эффективного распределения.