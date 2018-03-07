В Google Maps Крымский мост появился лишь спустя сутки

В мобильном приложении сервиса Google Maps мост также появился. Платформа обновила изображения лишь спустя сутки, что озадачило и возмутило многих россиян.

Стоит отметить, что в «Яндексе» и в картах от данной компании мост появился почти сразу же. Так как сервис «Яндекс» является российским, то добавление такого объекта было почти принципиальным. Однако, компания Google, являющаяся корпорацией из США, изображение Крымского моста решила опубликовать не сразу. Такую «задержку» можно пояснить особенностями работы спутников, которые вряд ли стали бы менять режим своей работы из-за объекта, вокруг которого в мире возникло столько споров и конфликтов.

Тот факт, что в Google Maps все же появилось изображение моста, удовлетворил почти всех. Внимание также привлекли и маршруты, которые составляет Google. При составлении маршрутов сервис предлагает воспользоваться переправой, игнорируя мост в качестве дороги для попадания в Крым. Будет ли исправлена такая ситуация – пока не известно.