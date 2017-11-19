В Украине похвастались новыми гранатометными комплексами из США

Вооруженные силы Украины получили на вооружение новые противотанковые гранатометы американского производства RSRL-1. О поставках на своей странице в Facebook отчитался глава украинского МВД Арсен Аваков.

Министр пишет, что 17 мая новое высокомощное оружие усилило военный потенциал страны. Арсенал ВСУ пополнился сразу на 500 гранатометных комплексов. Их уже испытали военнослужащие Национальной гвардии, которые высоко оценили качество RSRL-1. Поставки совершаются в рамках стратегии развития МВД.

Как известно из открытых источников, упомянутые гранатометы используют боеприпасы калибра 40 миллиметров. Снаряд можно прицельно запустить на расстояние до 800 метров. При этом каждая единица может без проблем совершить до 1 тысячи таких выстрелов. В США RSRL-1 производит компания AirTronic.

В конце апреля американские власти также отправила в Украину мощные противотанковые комплексы Javelin с условием, что они не будут применяться в пределах Донбасса.