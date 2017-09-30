Жители Крыма хотят призвать Washington examiner к уголовной ответственности за подстрекательство

Григорий Иоффе, который возглавляет Общественную палату Крыма, рассказал о том, что недавний поступок Тома Рогана можно назвать самым большим журналистским грехом, поскольку созданный им таблоид подстрекает Украину провести военные действия и взорвать хотя бы какие-то части Крымского моста. Мало того, что между Россией и Украиной до сих пор непростые отношения, журналист даже не задумывался о том, что из-за его статьи могут погибнуть люди.

Иоффе считает, что издание Washington examiner, которое опубликовало статью этого автора с вышеупомянутым содержанием, должно быть признано экстремистским, поскольку оно содержит в себе подстрекательства к военным действиям. В свою очередь автора статьи, Тома Рогана, жители Крыма хотят призвать к уголовной ответственности и возбудить против него уголовное дело.

Все стандарты цивилизованной журналистики запрещают подстрекать кого-либо к противозаконным или военным действиям. Том Роган побрезговал этим правилом и написал статью, в которой призывал украинцев собрать все свои вооруженные силы и средства и нанести воздушную атаку по Крымскому мосту, с целью вывести его из строя.