СМИ: США манипулирует Германией, предлагая сделку в обмен на отказ от "Северного потока-2"

США решили помешать строительству газопровода "Северного потока-2", манипулируя отношениями с Германией, считают в СМИ. За отказ поддерживать его, президент Дональд Трамп обещал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель начать переговоры о пошлинах за импорт стали и алюминия.

Издание The Wall Street Journal сообщает новости о том, какие трудности появились на пути строительства в проекте "Северный поток-2". Совсем недавно в России было завершено строительство грандиозного сооружения Крымского моста, благо, все завершилось успешно. Тем не менее, сейчас под угрозой строительство газопровода, и всеми виной США. СМИ считают, что их президент Трамп пытается манипулировать странами Европы, заставляя их отказаться от поддержки российского проекта.

Так, стало известно о его обещании для Германии, согласно которому он предлагал ее правительству очень важную сделку. Америка предлагает ей отказаться от "Северного потока-2" взамен на переговоры по пошлинам. Сейчас все страны ЕС столкнулись с серьезной проблемой, ведь Трамп ввел заградительную пошлину. Лидеры государств уже пытались вести с ним диалог по этому вопросу, однако пока что это не дало никаких результатов.