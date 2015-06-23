Сами вернутся: депутат ВР призвал отказаться от притязаний Украины на Крым

Украинский парламентарий Виктор Балога призывает правительство страны отбросить надежду на скорое возвращение Крыма. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

Депутат убежден, что Украина не сможет присоединить полуостров обратно, если будет действовать прежними методами. По словам Виктора Балоги, представители НАТО или США не станут раздувать вооруженный конфликт, чтобы вернуть Крым в состав Украины. Кроме того, Россия потратила слишком много усилий на обустройство новых территорий и просто так их не уступит.

Виктор Балога обратил внимание, что правительству стоит заняться проблемами в оставшихся регионах, которые лишь беднеют. По его информации, благополучие большинства украинцев в настоящее время хуже, чем у тех же крымчан. В связи с этим политики должны перестать "ныть" об утраченном Крыме и заниматься улучшением жизни на подконтрольных землях. Ведь Украина "находится в хвосте" развитых стран благосостоянию.

Член Верховной Рады предполагает, что жители Крыма сами захотят вернуться в состав Украины, как только жизнь здесь станет комфортнее. Эта стратегия может сработать, но требует много времени и усилий. Действующая власть результатов точно не увидит.