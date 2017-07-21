Прокурорская группа Мюллера не может выдвинуть обвинения Трампу

Белый дом получил сообщение о том, что в независимости от того какие доказательства будут собраны против действующего президента США, все что может сделать Мюллер это заняться подготовкой письменного отчета по делу о российском расследовании. Об этом рассказал Рудольф Джулиани, который работает адвокатом у Трампа.

Джулиани сообщил о том, что члены спецгруппы Мюллера согласились с запретом Минюста о том, что выдвигать обвинения против президента, который еще не покинул свой пост, запрещено. Роберт Мюллер возглавил группу прокуроров, которые занимались расследованием о том, был ли в 2016 году сговор между предвыборной кампанией Трампа и Россией. Однако прокуроры ничего не могут сделать с найденными доказательствами, пока Трамп еще занимает пост президента Соединенных Штатов Америки.

Спецгруппа Мюллера работает на подчинении у главы Министерства юстиций США. Именно ему они должны написать отчет о проведенном расследовании. Однако аналитики отмечают, что Мюллер еще может поработать над организацией импичмента, передав свой отчет Конгрессу. В этом случае законодатели сами могут выдвинуть обвинения Трампу.