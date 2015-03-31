Голикова расплакалась от благодарности после увольнения из Счетной палаты

17 мая Государственная дума досрочно уволила Татьяну Голикову с поста руководителя Счетной палаты России. Как сообщают корреспонденты, во время речи политик расплакалась.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул Татьяну Голикову на должность своего заместителя по социальной политике. В связи с этим президент Владимир Путин предложил парламентариям из нижней палаты сместить чиновника с занимаемой должности. Депутаты представление утвердили.

Татьяна Голикова вышла к трибуне с прощальными словами для своих коллег. В конце речи она со слезами на глазах выразила благодарность сотрудникам Счетной палаты и аудиторам. Члены Госдумы положительно восприняли эмоции экс-главы ведомства и отметили их аплодисментами. Спикер российского парламента Вячеслав Володин, в свою очередь, также поблагодарил Татьяну Голикову за работу, проделанную в течение пяти лет. За этот срок она сумела вернуть в бюджет 42,4 миллиарда рублей.