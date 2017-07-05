"Все дерьмо собрали!": Пенсионерки из "Отряда Путина" закопали Трампа, Иванку, Навального и Дурова‍

Пожилые представительницы общественного движения инициировали акцию, в ходе которой на камеру бросали портреты западных политиков, российского оппозиционера и "генетического предателя" и основателя Telegram.

На просторах видеохостинга YouTube появилось видео с очередного мини-митинга "Отряда Путина". На нем запечатлено, как пенсионерки, одетые в фиолетовые футболки с соответствующей символикой, под руководством более молодой особы негативно высказываются в адрес известных западных и отечественных политиков, которые оппозиционируют себя власти нынешнего президента России Владимира Путина.

Поочередно пожилые люди выступают из круга и кладут в заранее вырытую "могилу" фотографии президента США Дональда Трампа, его дочери и советницы Иванки Трамп, любителя митингов против Путина Алексея Навального, называя его агентом Госдепа, Павла Дурова, а также его детище Telegram, которое по какой-то причине было названо каналом. В заключении одна из митингующих пенсионерок восклицает: "Все дерьмо собрали!". Все фотографии были закопаны в одной яме, после чего участники "Отряда Путина", разбрасывая негативные комментарии, еще раз протоптались по воображаемой могиле.