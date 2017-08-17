По мнению Главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, Киев хочет лишить его прав проводить журналистскую деятельность, однако на то нет оснований. Данные для СМИ передал его юрист Андрей Доманский.

Кирилл Вышинский считает обвинение СБУ в госизмене безосновательным‍. Пока что он не имел возможности лично предоставить комментарий для СМИ, однако смог сделать это через своего адвоката. Андрей Доманский, в свою очередь, передал его короткий комментарий. Цитируя главреда крупного информационного агентства, он рассказывает, что тот не считает свое задержание законным и видит в этом иную подоплеку.

Пока что Вышинскому не было предъявлено конкретных обвинений, его продолжают удерживать в СИЗО в Херсоне. По этой причине защите пока что не на что опираться, ища для него оправдания. Очевидно, что в СБУ серьезно занялись его делом. Обвинительная сторона рассчитывает добиться для него ареста на несколько месяцев и уже вызвала около 50 свидетелей для допроса по его делу.