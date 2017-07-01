Комментарий на этот счет предоставил депутат Антон Геращенко. Он высказал мнение, что однажды Крым снова станет частью Украины, так что и построенный мост через Керченский пролив будет находиться в ее владениях.

В Верховной Раде рассказали об "украинском" Крымском мосте‍. Ее представитель, депутат Антон Геращенко порассуждал об этом в сообщении на своей официальной странице социальной сети Facebook, ссылаясь на ход всемирной истории. Он написал, что открытие перехода 15 мая стало ударом для многих украинцев. Тем не менее, политик призвал их забыть свои негативные ощущения и немного подождать, пока сооружение станет украинским.

Желая не быть пустословным, депутат Верховной Рады сравнил настоящие события с теми, которые происходили в XIX и XX веках. Он напомнил, что сначала Эльзас и Лотарингия принадлежали французам, однако их аннексировала Германия. Тем не менее, спустя почти 50 лет регионы были возвращены к законному владельцу. Опираясь на эти факты, Геращенко предположил, что через несколько десятилетий Крымский мост все же станет украинским, как и сам полуостров.