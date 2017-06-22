В ООН предрекли сокращение населения России к 2050 году

К 2050 году количество населения России может существенно уменьшиться на фоне усилившейся урбанизации. Такую тенденцию предрекает Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

В своём докладе ведомство прогнозирует, что через 32 года число россиян, живущих в городах, увеличится на 3 миллиона и достигнет отметки в 110,6 миллионов. Таким образом доля горожан в общем населении страны будет составлять около 74,4%. В это же время количество сельских жителей снизится с 36,8 до 22,1 миллиона человек.

Эксперты ДЭСВ отмечают: вместе с урбанизацией заметно снижается населенность сельских регионов. Согласно данным ООН, в 1950 году, на момент начала наблюдение за этим процессом, в селах РСФСР жило 57,5 миллионов человек.

Документ также свидетельствует об общем снижении количества жителей России. Так в 2050 году их число, вероятно, упадет до 132,7 миллионов человек. При этом населенность российских столиц увеличится ненамного. ООН считает, что в 2035 году население Москвы достигнет 12,8 миллионов человек, а Санкт-Петербурга - 5,6 миллионов.

Как показывает 2017 год, опасная перспектива вполне реалистична. В прошлом году рождаемость россиян упала на 10,7%. Родилось всего 1,69 миллионов младенцев - на 203 тысячи меньше показателей 2016 года. Аналитики подчеркивают, что 2017 года стал худшим за последнее десятилетие. Однако есть и положительный момент - смертность сократилась на 63,6 тысяч граждан.