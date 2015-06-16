НАТО проведет учения для демонстрации своих возможностей по «сдерживанию России»

Такие учения должны состояться осенью в 2018 году, в них будут участвовать примерно 45 000 военнослужащих. По словам генерала Дени Мерсье, главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации, мероприятие покажет единство и возможность взаимодействовать с партнерами.

Кертис Скапаротти, командующий объединенными силами НАТО в Европе, охарактеризовал учения немного иначе. По словам Скапаротти, учения Trident Juncture 18, которые состоятся уже осенью этого года, покажут способность Альянса «сдерживать Россию».

В своих высказываниях Скапаротти не употребил слова России, СМИ передают его слова, но четкого высказывания о сдерживании именно РФ в них нет. Однако, журналисты предположили, что в НАТО намерены проводить такие учения лишь ради того, чтобы наглядно продемонстрировать Кремлю возможности по сдерживанию. Кертис Скапаротти также отметил, что запланированное мероприятие сфокусированы на задачах по обороне.

Сообщается, что на маневрах будут присутствовать международные наблюдатели. Учения будут проходить в соответствии с международными обязательствами, касающимися подобных мероприятий.