Трамп поручил наказать Россию новыми санкциями за нарушение ДРСМД

Как объявила пресс-служба Белого Дома 17 мая, президент Дональд Трамп приказал секретарю Майку Помпео разработать план новых антироссийских санкций. Это решение объясняют предполагаемым нарушением Договора РСМД со стороны России.

Администрация Дональда Трампа в последнее время взяла курс на обвинения РФ в несоблюдении Договора о запрете ракет средней и малой дальности полета. Днем ранее Госдеп страны передал президенту новые полномочия. Теперь глава США может единолично принять решение о выходе из Договора. Как заявили сенаторы, угроза должна побудить россиян тщательнее соблюдать соглашения.

Чтобы закрепить успех, Майку Помпео предстоит составить новый пакет ограничений против России. В этом проекте будут задействованы министерства обороны, финансов, торговли и национальная разведка. Стоит отметить, что новые меры давления на Россию потребовал американский конгресс при утверждении оборонного бюджета на текущий год. Конгрессмены требуют от Дональда Трампа доклад с концепцией мер против российских чиновников, которые заподозрены в случаях нарушения ДРСМД. Среди возможных санкций - запрет на сделки по закупкам из бюджета США.