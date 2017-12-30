Россия предложила Великобритании помощь в возведении моста через Ла-Манш

Посольство России в Великобритании высказало предложение для Лондона, стране предлагают помочь с созданием моста через Ла-Манш. Ирония данного предложения заключается в том, что ранее в британском МИД высказали критику на счет строительства Крымского моста, который, по словам замглавы ведомства Алана Данкана, нарушит суверенитет Украины.

В комментарии на критику создания Крымского моста представители российского посольства заявили, что Россия может делиться опытом и помогать со строительством сложных объектов такого уровня, как мост через Ла-Манш. По словам сотрудников посольства РФ в Великобритании, Лондон может получить помощь, если «проявит к этому интерес».

Помимо этого, российское посольство высказалось с заявлением о том, что в Лондоне предпочитают «необоснованно критиковать» россиян и жителей Крыма. По мнению диппредставительства Москвы в Великобритании, критика продолжается, а «частые нарушения человеческих прав и гонения журналистов, работающих в Украине», игнорируются.