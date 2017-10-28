Президент Украины Пётр Порошенко призывает США и ООН оказать помощь на Донбассе

Новая публикация президента Украины в Twitter рассказала о том, что недавно он встретился с представителем США Куртом Волкером. Пётр Порошенко просил ООН помочь в ситуации, которая сложилась на Донбассе, а также обсудил реформы в стране.

Курт Волкер приехал в Украину 14 мая. Представитель США посетил Славянск и те районы на Донбассе, которые были под контролем страны. Президент Украины обговорил с ним реформы, которые происходят в стране, особенно Курт Волкер уделил своё внимание реформам, которые касались борьбы с коррупцией. Но главной темой их обсуждения была ситуация на Донбассе. Пётр Порошенко призывает ООН помочь Украине, а также содействовать в освобождении пленников, которые находятся в России. На пресс-конференции в Славянске Курт Волкер от лица США заявил, что на Донбасс должна прибыть с миссией ООН.

В комментариях украинцы возмущались, что их президент не обращает внимания на то, что его народ бедствует из-за инфляции, безработицы и падения курса гривны, а занимается совершенно ненужными, как они считают, проблемами.