Путин: корабли с ракетами "Калибр" будут постоянно караулить террористов в Средиземном море

Военные корабли российского флота с крылатыми ракетами "Калибр" на борту отправятся в Средиземное море, чтобы защищать регион от угрозы со стороны террористов. Так глава РФ Владимир Путин объявил на совещании с руководством ОПК и Минобороны.

В своём докладе президент сообщил, что в 2018 году ВМФ планирует отправить 102 экспедиции из кораблей и подводных лодок. Он добавил, что из-за деятельности террористических организаций в Сирии боевые судна с "Калибрами" будут постоянно караулить в акватории Средиземного моря.

Владимир Путин утверждает, что за несколько минувших лет перечень задач военного флота России существенно расширился вместе с географией деятельности. Так корабли РФ выполняют больше миссий в Средиземном море, на севере Атлантического океана и Тихом океане у берегов Азии.

Руководитель страны подчеркнул эффективность слаженных действий военнослужащих на российских кораблях и подводных лодках. Атакуя крылатыми ракетами и вооружением палубной авиации, флот существенно навредил навредил террористам. В частности, разрушил важные объекты инфраструктуры. Владимир Путин добавил, что на результаты положительно повлияло непрерывное улучшение боевого потенциала ВМФ путем обучения экипажей, дальних походов и учений.

Чтобы повысить возможности флота в сфере ядерного сдерживания, президент призвал Минобороны укрепить соответствующие подразделения армии. В частности, необходимо развивать многоцелевые корабельные группы, предназначенные для обороны морских рубежей. Владимир Путин также приказал обратить внимание на вопросы взаимодействия ВМФ с ВКС и другими соединениями Вооруженных сил России. Он добавил, что власти страны продолжат предоставлять флоту новейшие разработки в сфере вооружения, разведки, целеуказания и связи, согласно государственным программам.