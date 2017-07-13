ЕС призвал Украину уважать права человека после задержания главы "РИА Новости Украина"

После задержания в Украине руководителя издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского представители ЕС осудили власти страны за нарушение прав человека. Представитель организации выразил свою позицию 16 мая в беседе с журналистами.

Днем ранее в Киеве правоохранители задержали Кирилла Вышинского и организовали обыски в его офисе. Главу украинского филиала российского информационного агентства подозревают в оказании поддержки так называемых ДНР и ЛНР, а также в государственной измене. Адвокат задержанного объявил, что его подзащитного увозят в Херсон для определения меры пресечения. В этом городе располагается украинская штаб-квартира прокуратуры АРК. Именно это ведомство занимается делом Кирилла Вышинского.

Источник в Евросоюзе сообщил об осведомленности в деле. Он подчеркнул важность свободы слова и деятельность СМИ. По его словам, ЕС признает стремления каждого государства на обеспечение собственной безопасности и зашиты народа. Но при этом власти должны полностью соблюдать все основные права и свободы подозреваемых. В любом процессе нужно ориентироваться на пункты европейской конвенции по правам человека.