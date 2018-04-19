"Крупнейшая провокация": Захарова назвала отравление Скрипалей покушением на жизнь граждан РФ

Российское МИД воспринимает отравление Сергея и Юлии Скрипаль, как покушение на жизнь граждан РФ. Позицию ведомства на брифинге 16 мая выразила официальный представитель Мария Захарова.

Она утверждает, что британцы в своём расследовании продолжают использовать различные догадки в попытках дискредитировать Россию. По мнению российских дипломатов, такое поведение подтверждает версию о "незаинтересованности" Великобритании в установлении мотивов и поиске исполнителей отравления, произошедшего в городе Солсбери. При этом следствие не показывает России весомые улики, свидетельствующие о её причастности к преступлению. Учитывая отсутствие доказательств, министерство склонно считать произошедшее покушением и "крупнейшей провокацией" политической направленности со стороны Великобритании.

Мария Захарова добавила, что власти страны отказывают консулам в доступе к пострадавшим россиянам. Представители МИД продолжат требовать личной встречи со Скрипалями. Если же последние желают отказаться от помощи российских дипломатов, то должны заявить об этом самостоятельно. В противном случае, Великобритания существенно нарушает двусторонние договоренности.