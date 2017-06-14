Олег Сенцов объявил голодовку, чтобы российские власти освободили от заключения 64 украинцев

Издание «Медиазона» опубликовало письмо украинского режиссера Олега Сенцова, который сейчас находится в колонии «Белый медведь». Режиссер объявил, что будет голодать до тех пор, пока все украинские заключенные, которые отбывают срок в России, не будут выпущены на свободу.

По словам адвоката осужденного Дмитрия Динзе, Сенцов требует выпустить на свободу 64 человек, которых заключили под стражу в России, хотя они сами являются гражданами Украины. Самого Сенцова эти требования не касаются. Со своим 20-летним сроком, который он отбывает за террористическую деятельность, режиссер уже смирился.

Олег Сенцов раньше был активистом Макдана. Его задержали в мае 2014 года, а приговор вынесли в августе 2015 года. По данным оперативно-следственной группы, Сенцов осужден за создание преступного сообщества на территории крымского полуострова. Как считает полиция, в планы преступной группировки входили теракты и акции с целью дестабилизировать местные государственные органы. Режиссер считает, что дело сфабриковали и своей вины не признает.

Сенцов стал гражданином России, когда Крым присоединился к России, однако сам режиссер не хочет признавать этого гражданства и заявляет о том, что он все еще является украинцем.